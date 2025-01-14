NBA／兒子收藏遭野火燒毀 瑞迪克透露馬刺雙星承諾補送

在因為加州野火導致前兩場比賽延期舉行後，湖人今天回到主場迎戰馬刺，在上半場領先的情況下，卻在下半場攻守崩盤遭到馬刺逆轉，不過賽後湖人總叫練瑞迪克（JJ Redick）也透露馬刺保羅（Chris Paul）與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的暖心之舉，兩人將為在野火中失去球衣和球員卡收藏的瑞迪克兒子送上球衣。

瑞迪克與家人近期因為加州野火導致租屋處被燒毀而成為受災戶，不過他仍在緊急打理家中事務後隨即歸隊執掌兵符，並在今天與馬刺之戰領軍出擊，賽前他也表示與馬刺和聯盟達成共識，希望能透過這場比賽帶給加州人們希望。

Victor Wembanyama and Chris Paul team up to surprise JJ Redick's kids 🙌pic.twitter.com/EfwkFpwA41 — BasketNews (@BasketNews_com) January 14, 2025

不過今天湖人在上半場領先的情況下，下半場卻出現崩盤的狀況，讓馬刺在下半場豪取73分，最終以24分差距吞下3連敗，賽後瑞迪克也坦言球隊在防守輪轉上確實出現漏洞，而馬刺教練團與球員也沒有放過機會給予重擊，「今天戴維斯（Anthony Davis）被換防出去後我們禁區就頓失屏障，如果不換防溫班亞瑪又在三分線外開砲，我們必須回去看看影片，今天我們讓對手在禁區拿了66分，這真的太艱難了。」

儘管比賽勝利最終由馬刺拿下，但瑞迪克賽後也透露了馬刺老將保羅與溫班亞瑪的暖心之舉，他透露因為這次租屋處遭遇祝融，導致兒子多年的球衣與球員卡收藏付之一炬，不過今天保羅和溫班亞瑪特別贈送了球衣給兒子，而湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）在前幾天訓練後也特別留了幾件球衣給他，讓他感到相當暖心，「我很感謝他們的愛，我跟保羅關係相當緊密，我不意外他會這樣做。」