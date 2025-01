NBA／兒子收藏遭野火燒毀 瑞迪克透露馬刺雙星承諾補送

在因為加州野火導致前兩場比賽延期舉行後,湖人今天回到主場迎戰馬刺,在上半場領先的情況下,卻在下半場攻守崩盤遭到馬刺逆轉,不過賽後湖人總叫練瑞迪克(JJ Redick)也透露馬刺保羅(Chris Paul)與溫班亞瑪(Victor Wembanyama)的暖心之舉,兩人將為在野火中失去球衣和球員卡收藏的瑞迪克兒子送上球衣。

瑞迪克與家人近期因為加州野火導致租屋處被燒毀而成為受災戶,不過他仍在緊急打理家中事務後隨即歸隊執掌兵符,並在今天與馬刺之戰領軍出擊,賽前他也表示與馬刺和聯盟達成共識,希望能透過這場比賽帶給加州人們希望。

Victor Wembanyama and Chris Paul team up to surprise JJ Redick's kids 🙌pic.twitter.com/EfwkFpwA41