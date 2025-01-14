NBA／柯瑞超越艾佛森、Kobe紀錄 暴龍主帥：退休那天要爛醉

勇士隊今天在客場以101：104不敵暴龍隊，本季勝率首度低於5成。不過當家球星柯瑞（Stephen Curry）全場得到26分7助攻，一口氣超越2項紀錄。

柯瑞在比賽還剩4分22秒時投進三分球，這是他生涯第2萬4371分，超越「戰神」艾佛森（Allen Iverson）排名史上第28。

另外，柯瑞也以6308次助攻，超越已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant），登上歷史助攻榜第35名。

暴龍隊總教練嘉柯維奇（Darko Rajakovic）看見36歲的柯瑞仍具備頂尖球技，不禁感嘆，「我們每個人都很榮幸能生活在這個時代，在這個時代的NBA工作，當他在場上的時候。我等不及他退休那天了！到時候我一定要喝到爛醉，好好慶祝一番。」