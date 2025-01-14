NBA／籲勇士不要用未來換現在 柯瑞：這會讓人絕望

勇士在今天不敵暴龍後，本季勝率首度跌破5成，對於近來不少媒體呼籲勇士必須做出交易尋求改變，但勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）也公開呼籲球團不要做出「令人絕望」的決定，以避免耗盡球隊的未來。

本季開季一度打出12勝3敗的佳績勇士，卻在過去24場比賽中卻輸掉了17場，在今天不敵暴龍後戰績來到19勝20敗，本季首度勝率不足5成，讓開季佳績的喜悅瞬間跌至谷底。

不過對於近來勇士不斷與交易傳聞扯上邊，勇士主控柯瑞仍在今天公開呼籲不需要為此陷入恐慌，球團也不應該在交易截止日前做出魯莽的決定，特別是放棄年輕球員或是未來選秀權來尋求本賽季的突破。

柯瑞強調，用絕望的交易或是異動來耗盡未來成長的資源，絕對不是他所樂見的狀況，「但我不是要說這就代表你可以不用努力變得更好，也不代表你可以不積極尋求改變，包括在這個夏天從自由市場上進行補強，你總會希望事情能夠變得愈來愈好。」

柯瑞強調，儘管球隊總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）很清楚他們對於勝利的渴望，但他與總教練柯爾（Steve Kerr）和格林（Draymond Green）在休賽季就達成共識，就是不應該拿未來換取現在，「我們都明白我們正在變老，職業生涯也邁向尾聲，但我們必須幫助年輕球員綻放，這並不意味著就會讓你陷入絕望。」

而總教練柯爾也一肩將今天輸球與球隊近期的低迷狀況責任扛起，他說：「我們沒有很好地執行和足夠的紀律，這都是我的錯，我是球隊的總教練，我必須找到辦法來幫助這支球隊，這絕對是整個賽季中最讓人沮喪的一個夜晚。顯然我並不喜歡我們勝率跌破5成，現在已經是這樣的狀況了，我們只能想辦法變得更好。」