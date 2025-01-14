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NBA／脫胎換骨！康寧漢、畢斯利聯手摧毀尼克 活塞近12戰奪10勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
康寧漢狂轟36分。 美聯社
康寧漢狂轟36分。 美聯社

過往和尼克交手苦吞16連敗的活塞，今年賽季表現就如同戰績一樣已經脫胎換骨，繼前一次在紐約終止對戰連敗紀錄之後，今天又在康寧漢（Cade Cunningham）和畢斯利（Malik Beasley）聯手攻下58分的帶領下，又一次在客場以124比119驚險獲勝。

先前對戰勝利繳出大三元數據的康寧漢，此戰27投14中包含4記三分球，又狂砍36分4助攻，本季第3次至少拿下35分；特別是他在第三節獨拿18分，是活塞能夠維持領先優勢的關鍵。

第四節初活塞一度拉開到9分差，但布里吉斯（Mikal Bridges）和唐斯（Karl-Anthony Towns）接連外線得手，布朗森（Jalen Brunson）這一節也獨拿10分，尼克在比賽剩下1分鐘左右追到僅有1分差距；但畢斯利在關鍵時刻連續轟進三分球，讓尼克「二槍斃命」。

畢斯利此役轟進6記三分球拿下22分；哈里斯（Tobias Harris）10分8籃板3助攻3抄截，杜倫（Jalen Duren）10分8籃板，湯普森（Ausar Thompson）11分7籃板。

近況出色的活塞在最近12場比賽中豪取10勝，從勝率不足4成一路衝破5成大關，排名暫居東區第8。此外，在進入2025年後，活塞已經取得7場勝利，居所有球隊之冠，可說是脫胎換骨。

布朗森獲得31分11助攻4籃板，唐斯26分12籃板，布里吉斯27分；哈特（Josh Hart）12分14籃板5助攻。

尼克打完賽季一半取得26勝15敗，追平2012-13年賽季的表現，並列21世紀球隊最好的半季成績。

談到目前球隊表現，布朗森表示：「我們有變得更好了，但還有很長的路要走。我們必須保持每一天都要更加進步的心態。」

Cade Cunningham Jalen Brunson 尼克 活塞

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