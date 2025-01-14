NBA／瑞迪克重返執教為災民而戰 湖人卻末節崩盤慘敗馬刺

湖人隊在因為加州野火導致近兩場主場比賽延遲舉行後，今天與NBA聯盟和馬刺隊達成共識讓比賽照常進行，上半場打完湖人雖然一度取得9分領先，但下半場馬刺在多點開花的攻勢下逆轉戰局，最終以126：102賞給湖人3連敗。

湖人過去兩場主場賽事受到加州野火影響延期舉行後，其中租屋處在這次野火中被燒毀的湖人總教練瑞迪克（JJ Redick），也在這兩天歸隊繼續執掌球隊兵符，在今天賽前受訪時他就提到，希望透過比賽帶給人們力量，「我們的工作就是散播力量、希望與快樂，體育賽事能夠提供很多幫助，當然也可以是一種逃避、分散注意力的方式，希望今晚比賽能帶來一些快樂。」

湖人在這次的野火災害中也與洛杉磯其他職業球隊攜手，提供超過800萬美元的援助，並發起一項捐款與物品捐贈活動，瑞迪克說：「湖人與洛杉磯的關係是存在永恆的循環中，我們大家都很清楚這點，這也是我為什麼想要站在這邊執教並參與比賽的原因。」

湖人球團在中場休息時舉辦隊史名將庫柏（Michael Cooper）的21號球衣退休儀式。 法新社

而今天湖人球團還在中場休息時舉辦庫柏（Michael Cooper）的21號球衣退休儀式，並在上半場由雙星詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）領軍取得9分領先。

不過易籃後，馬刺在第三節展開猛烈反撲，光是在第三節馬刺就在禁區狂轟猛炸拿下26分，其中包括溫班亞瑪（Victor Wembanyama）一次成功從戴維斯手中抄球後上演快攻大車輪灌籃，率領馬刺打出一波10：0攻勢，在該節剩下1分多鐘時追平比數，儘管戴維斯隨即回敬一記三分球止血，但強森（Keldon Johnson）在該節槍響同時也投進壓哨三分球，讓雙方以89：89平手進入決勝節。

第四節馬刺延續攻勢，在該節前5分半鐘打出一波20：7的攻勢，讓比賽勝負提前底定，最終馬刺也在第四節以37：13的攻勢擊退湖人，終止3連敗，也賞給湖人3連敗。

馬刺今天共3人得分23分，分別為溫班亞瑪、瓦賽爾（Devin Vassell）與卡瑟爾（Stephon Castle），老將保羅（Chris Paul）則有13分、10助攻演出，至於湖人則以戴維斯30分、13籃板表現最佳，詹姆斯18分、8助攻但也出現7次失誤。