快訊

明年春節沒9連休？ 她見「初四就開工」崩潰 昔政院1公告留懸念

說出來了？劉鏡清在美談輝達亞洲總部選址是「這城市」

輝達黃仁勳抵台！搭這家民航入境桃園 私人專機去向曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／瑞迪克重返執教為災民而戰 湖人卻末節崩盤慘敗馬刺

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
湖人末節只得13分遭馬刺擊潰。 路透
湖人末節只得13分遭馬刺擊潰。 路透

湖人隊在因為加州野火導致近兩場主場比賽延遲舉行後，今天與NBA聯盟和馬刺隊達成共識讓比賽照常進行，上半場打完湖人雖然一度取得9分領先，但下半場馬刺在多點開花的攻勢下逆轉戰局，最終以126：102賞給湖人3連敗。

湖人過去兩場主場賽事受到加州野火影響延期舉行後，其中租屋處在這次野火中被燒毀的湖人總教練瑞迪克（JJ Redick），也在這兩天歸隊繼續執掌球隊兵符，在今天賽前受訪時他就提到，希望透過比賽帶給人們力量，「我們的工作就是散播力量、希望與快樂，體育賽事能夠提供很多幫助，當然也可以是一種逃避、分散注意力的方式，希望今晚比賽能帶來一些快樂。」

湖人在這次的野火災害中也與洛杉磯其他職業球隊攜手，提供超過800萬美元的援助，並發起一項捐款與物品捐贈活動，瑞迪克說：「湖人與洛杉磯的關係是存在永恆的循環中，我們大家都很清楚這點，這也是我為什麼想要站在這邊執教並參與比賽的原因。」

湖人球團在中場休息時舉辦隊史名將庫柏（Michael Cooper）的21號球衣退休儀式。 法新社
湖人球團在中場休息時舉辦隊史名將庫柏（Michael Cooper）的21號球衣退休儀式。 法新社

而今天湖人球團還在中場休息時舉辦庫柏（Michael Cooper）的21號球衣退休儀式，並在上半場由雙星詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）領軍取得9分領先。

不過易籃後，馬刺在第三節展開猛烈反撲，光是在第三節馬刺就在禁區狂轟猛炸拿下26分，其中包括溫班亞瑪（Victor Wembanyama）一次成功從戴維斯手中抄球後上演快攻大車輪灌籃，率領馬刺打出一波10：0攻勢，在該節剩下1分多鐘時追平比數，儘管戴維斯隨即回敬一記三分球止血，但強森（Keldon Johnson）在該節槍響同時也投進壓哨三分球，讓雙方以89：89平手進入決勝節。

第四節馬刺延續攻勢，在該節前5分半鐘打出一波20：7的攻勢，讓比賽勝負提前底定，最終馬刺也在第四節以37：13的攻勢擊退湖人，終止3連敗，也賞給湖人3連敗。

馬刺今天共3人得分23分，分別為溫班亞瑪、瓦賽爾（Devin Vassell）與卡瑟爾（Stephon Castle），老將保羅（Chris Paul）則有13分、10助攻演出，至於湖人則以戴維斯30分、13籃板表現最佳，詹姆斯18分、8助攻但也出現7次失誤。

Anthony Davis Chris Paul LeBron James Victor Wembanyama 湖人 馬刺

延伸閱讀

NBA／住家遭野火吞噬付之一炬 瑞迪克：重返球場找回常態

NBA／美好回憶付之一炬 湖人教頭盼回歸執教帶給人們希望

NBA／詹姆斯、戴維斯讀秒階段被吹進攻犯規 湖人逆轉火箭失利

NBA／瑞迪克提收視率下滑原因 巴克利對號入座狂罵湖人很爛

相關新聞

NBA／瑞迪克重返執教為災民而戰 湖人卻末節崩盤慘敗馬刺

湖人隊在因為加州野火導致近兩場主場比賽延遲舉行後，今天與NBA聯盟和馬刺隊達成共識讓比賽照常進行，上半場打完湖人雖然一度...

NBA／追平一擊柯瑞接不到球！勇士不敵暴龍失守五成勝率

陷入低潮的勇士隊表現持續低迷，今天面對東區倒數第2的暴龍隊，第四節一度握有9分領先但沒能守成，有機會追平一擊也沒設計給當...

NBA／狂轟41分！愛德華第四節大爆發 送巫師7連敗

面對昨天才慘敗雷霆41分的巫師，作客的灰狼在前三節比賽並未討到太多便宜，僅僅取得3分領先，不過第四節愛德華（Anthony Edwards）火力大爆發，個人狂轟20分，帶動球隊一波猛攻，一舉拉開兩位數

NBA／格林飆分成贏球保證 火箭5天兩勝灰熊穩坐西區第2

5天內第兩度碰頭的西區第2、3名火箭與灰熊隊，今天移師到休士頓再度交手依舊打得拉鋸，其中主場出賽的火箭在第四節中段一度以...

NBA／MVP排行榜超越約柯奇登頂 SGA：只打了40場還不夠

雷霆當家一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）昨天面對華盛頓巫師達成職業生涯1萬分里程碑，本季成績也來到場均31.4分5.9助攻5.5籃板2抄截1.1阻攻，投籃命中率高達52.

NBA／脫胎換骨！康寧漢、畢斯利聯手摧毀尼克 活塞近12戰奪10勝

過往和尼克交手苦吞16連敗的活塞，今年賽季表現就如同戰績一樣已經脫胎換骨，繼前一次在紐約終止對戰連敗紀錄之後，今天又在康寧漢（Cade Cunningham）和畢斯利（Malik Beasley）聯手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。