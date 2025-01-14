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NBA／美媒爆料巴特勒「耍大牌」行徑 一分錢：他想熱火沉船
「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）最近與熱火隊總裁萊里 （Pat Riley）撕破臉，如今有消息指出，巴特勒早在一年前就耍大牌，不只多次缺席訓練，還不搭球隊包機。
NBA知名記者費雪（Jake Fischer）在節目上爆料，巴特勒不良的行為能追溯至1年前，包含多次缺席投籃訓練，還堅持搭乘私人飛機。就連巴特勒的好友羅瑞（Kyle Lowry）都受不了這種行為，羅瑞在去年1月被熱火交易掉。
傳奇球星「一分錢」哈德威（Tim Hardaway）日前也在節目上指出，「只要萊里在，熱火這艘船就不會沉，巴特勒想要讓這艘船沉掉，但不會沉。我完全支持萊里，你想要大合約可以，但現在還有合約在身，就要好好打球。」
巴特勒被熱火隊禁賽7場，估計損失240萬美元，球員工會提起申訴。對此，哈德威表示，「我很了解萊里，我知道他肯定會給球員工會寫10幾頁的信，給他們看影片，說明為什麼要禁賽巴特勒。」
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