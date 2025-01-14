NBA／格林飆分成贏球保證 火箭5天兩勝灰熊穩坐西區第2

5天內第兩度碰頭的西區第2、3名火箭與灰熊隊，今天移師到休士頓再度交手依舊打得拉鋸，其中主場出賽的火箭在第四節中段一度以12分差距落後，不過在格林（Jalen Green）單節10分、全場42分領軍下，最終以120：118逆轉擊敗灰熊收下4連勝，也將兩隊間勝差擴大到2場。

上賽季還被擋於附加賽行列之外的火箭，本季卻打出令人驚喜的表現，在今天賽前以25勝12敗，在西區戰績榜僅次於龍頭雷霆，至於灰熊則是以1場勝差緊追在後。

而繼上周在曼菲斯交手後，雙方今天移師到火箭主場再戰，上半場灰熊就展現多點開花的攻勢，不僅一哥莫蘭特（Ja Morant）攻下15分，傑克森（Jaren Jackson Jr.）與拉維亞（Jake LaRavia）也都有雙位數得分表現，三人攜手與上半場就拿下22分的火箭格林分庭抗禮，灰熊也以3分差距領先。

下半場灰熊在莫蘭特與貝恩（Desmond Bane）領軍下將分差擴大到雙位數，甚至一路維持到第四節剩下8分鐘時都還保有12分領先，但關鍵時刻火箭格林挺身而出，他先是完成一次「三分打」止血，又在倒數33秒完成一次逆轉比數的進球，個人單節進帳10分，幫助火箭最終以2分差距收下4連勝，繼續穩居西區第2名。

Jalen Green scores 42 points on 72.2 FG% in the @HoustonRockets W!



He joins Hakeem Olajuwon as the only players in Rockets history to total 40+ PTS on at least 70 FG% in a game before turning 23 🤯 pic.twitter.com/F8PwLys5Sg — NBA (@NBA) 2025年1月14日

火箭今天以格林攻下42分表現最佳，且本季火箭在他單場得分30分以上的賽事中，寫下7勝0敗的不敗佳績，至於湯普森（Amen Thompson）與森根（Alperen Sengun）則分別有19分、13籃板與17分、8籃板、5助攻演出，至於灰熊今天則以莫蘭特攻下29分最佳，貝恩也有25分進帳。