NBA／狂轟41分！愛德華第四節大爆發 送巫師7連敗

面對昨天才慘敗雷霆41分的巫師，作客的灰狼在前三節比賽並未討到太多便宜，僅僅取得3分領先，不過第四節愛德華（Anthony Edwards）火力大爆發，個人狂轟20分，帶動球隊一波猛攻，一舉拉開兩位數分差，最終以120比106送給巫師7連敗，本身對戰則是收下3連勝。

愛德華全場25投14中包含5記三分球，攻下41分7助攻6籃板3抄截，儘管出現7次失誤，卻是瑕不掩瑜。

這是愛德華本季第2次單場突破40分，生涯則是累積12次，隊史排名第2多，僅次於唐斯（Karl-Anthony Towns）的13次。值得一提的是，愛德華至今只用了341場就達到這樣的數據，唐斯則是累積573場。

整個第四節灰狼團隊命中率達到6成，命中5記三分球，在愛德華的帶領下，一波25比12的攻勢讓他們奠定贏球基礎。藍道（Julius Randle）獲得20分10籃板3助攻，戈貝爾（Rudy Gobert）11分11籃板，里德（Naz Reid）和迪文森佐（Donte DiVincenzo）也都有兩位數得分進帳。

巫師陣中以庫茲瑪（Kyle Kuzma）的22分為最高，另外還有5籃板5助攻3抄截；波爾（Jordan Poole）20分7籃板4助攻，但兩人合計42投僅17中。