NBA／小偷籃球員變音樂超新星！「球二哥」獲4.3億唱片合約

「球二哥」鮑爾（LiAngelo Ball）球場表現不佳，不過他轉戰歌壇闖出一片天，唱片公司「Def Jam」和環球音樂集團以1300萬美元（約4.3億台幣）合約簽下他。

球二哥音樂藝名為「G3 GELO」，單曲《Tweaker》月初發行，就在美國取得巨大成功，目前在串流平台Spotify流量已破1500萬，美國日榜排名第14。

騎士隊球星米契爾（Donovan Mitchell）日前受訪時，休息室正播放這首歌，引起網友熱議，球二哥還預計在3月的音樂節「Rolling Loud California」登台表演。

Cavs locker room listening to LiAngelo Ball’s new song 🤣 pic.twitter.com/RkxWiHbhFE — FearBuck (@FearedBuck) 2025年1月4日

據ESPN報導，這份合約價值1300萬美元，保障其中800萬美元，並讓球二哥擁有音樂作品所有權及廠牌，他的首支單曲《Tweaker》發布後，第2首新歌也即將問世。

球二哥籃球實力不如兄弟大鮑爾（Lonzo Ball）和小鮑爾（LaMelo Ball），2017年曾代表UCLA到中國大陸打球，結果在逛街時偷東西被警方抓住，美國總統川普出面請求才被釋放。2018年球二哥參加NBA選秀落選，後來到發展聯盟打球，去年則轉戰墨西哥聯賽。