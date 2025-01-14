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NBA／追平一擊柯瑞接不到球！勇士不敵暴龍失守五成勝率

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NBA／追平一擊柯瑞接不到球！勇士不敵暴龍失守五成勝率

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
陷入低潮的勇士隊表現持續低迷，輸給東區後段班暴龍。 美聯社
陷入低潮的勇士隊表現持續低迷，輸給東區後段班暴龍。 美聯社

陷入低潮的勇士隊表現持續低迷，今天面對東區倒數第2的暴龍隊，第四節一度握有9分領先但沒能守成，有機會追平一擊也沒設計給當家射手柯瑞（Stephen Curry）出手，希爾德（Buddy Hield）追平球更是出現「麵包」，讓暴龍演出104：101的逆轉勝，止住近期5連敗。

勇士大鎖格林（Draymond Green）今天因身體不適加上背傷缺陣，球隊雖有柯瑞領軍，但暴龍首節就飆進5記三分彈，取得28：26領先。勇士第二節一度以12：0攻勢取得45：41超前，但暴龍靠巴恩斯（Scottie Barnes）和迪克（Gradey Dick）回擊，半場打完仍握有52：50領先。

第三節勇士在柯瑞和維金斯（Andrew Wiggin）發揮下再取得78：75領先，第四節華特斯（Lindy Waters III）連飆2記三分彈更讓勇士將優勢擴大到86：77。暴龍關鍵時刻布徹（Chris Boucher）成板凳奇兵，他全場18分有17分集中在決勝節，先助暴龍縮小差距，阿巴吉（Ochai Agbaji）連進2球更讓暴龍讀秒階段取得104：101領先。

維金斯搶投追平三分球失手，勇士雖守住暴龍進攻，但最後3.8秒勇士部署最後一擊沒能找到好機會，希爾德的弧頂大號出手以籃外空心收尾，讓暴龍驚險以3分差留下勝利。

柯瑞今天三分球10投4中攻下全場最高26分、7助攻，維金斯20分，無奈仍吞下近5戰的第4敗，19勝20敗戰績讓勝率又跌破5成。暴龍以巴恩斯23分最高，布徹替補出賽貢獻3記三分球在內的18分，尤其決勝節表現亮眼，成中斷5連敗功臣。

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