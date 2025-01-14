NBA／MVP排行榜超越約柯奇登頂 亞歷山大：只打了40場還不夠
雷霆當家一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）昨天面對華盛頓巫師達成職業生涯1萬分里程碑，本季成績也來到場均31.4分5.9助攻5.5籃板2抄截1.1阻攻，投籃命中率高達52.2%，持續朝生涯首座年度MVP獎項邁進。
亞歷山大上季在年度MVP票選排名第2，前一季則是排在第5；目前在NBA官網最新的MVP排行榜中，亞歷山大超越了約柯奇（Nikola Jokic），躍居第一。
對於本季是否有機會問鼎年度MVP，亞歷山大表示，「MVP可不是只打40場比賽後就能贏得的。如果再打40場這樣的比賽，那當然是可以。」
倘若亞歷山大真的能夠如願贏得年度MVP，他將會是杜蘭特（Kevin Durant）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）之後，隊史第3位獲此殊榮的球星。
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