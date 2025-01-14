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NBA／比出粗俗手勢代價高 新狼王愛德華再領百萬罰單

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
灰狼隊當家球星「新狼王」愛德華（Anthony Edwards）本季罰單領不完。法新社
灰狼隊當家球星「新狼王」愛德華（Anthony Edwards）本季罰單領不完。法新社

灰狼隊當家球星「新狼王」愛德華（Anthony Edwards）本季罰單領不完，今天聯盟再度給了他一張5萬美金（約165萬台幣）罰單，原因是「對官方人員做出粗俗手勢」。

這已經是愛德華第5次遭罰款，合計的罰金已達28500美金（約942萬新台幣），不過他本季才和灰狼簽下5年2.44億美金的頂級合約，本季身價達到4220萬美金，罰金和薪水相較只是零頭。

愛德華最新一張罰單是因台灣時間周日出戰灰熊隊，灰狼以125：127輸球不說，他還因比賽中有不雅手術，今天要賠上5萬美金代價。

美國時間11月15日，灰狼客場擊敗國王隊的比賽，愛德華同樣因「粗俗手勢」被罰35000美金；他另外在12月領到3張罰單，月初碰勇士隊因飆髒話被聯盟罰款25000美金，接續再碰勇士吞敗後批評裁判且用不雅詞彙，遭罰款75000美金，月底1分險勝火箭隊的賽後又因場邊受訪沒有修飾就噴出好幾句髒話，領到一張10萬美金罰款。

23歲的愛德華本季場均有25.4分、5.7籃板和4.2助攻表現，灰狼目前20勝18敗戰績排在西區第8位。

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