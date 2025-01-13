NBA／談16000分里程碑 湯普森：詹皇4萬分太不可思議

湯普森（Klay Thompson）在今天對金塊一戰中攻下全隊最高25分，命中6記三分球，這是他生涯第100場至少命中6顆三分球，歷史上僅次於柯瑞（Stephen Curry）和哈登（James Harden）；此外，湯普森更達成史上16000分里程碑。

What better way to pass 16,000 points than from downtown?



Congrats @KlayThompson 👏👏 pic.twitter.com/Boqkb4C5BV — NBA (@NBA) 2025年1月12日

柯瑞生涯累積230次單場至少6記三分球，可說是遙遙領先所有球員，排名第2的哈登也僅104次；哈登本季有3次單場至少投進6記三分球，湯普森累積4次。

對於生涯16000分的里程碑，湯普森表示這很酷，「但也讓人意識到詹姆斯（LeBron James）的40000分有多麼不可思議，真的太瘋狂了。」