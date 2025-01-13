NBA／太陽交易比爾受制兩大難題 名記曝性格：偏好長期留隊

近日《ESPN》記者邦普斯（Tim Bontemps）與溫德霍斯特（Brian Windhorst）就比爾（Bradley Beal）在太陽隊的處境進行深入探討，認為兩大關鍵因素使比爾的合約及前景充滿變數。

邦坦普斯指出，比爾與經紀人巴特爾史坦（Mark Bartelstein）從未討論過放棄比爾所擁有的「交易否決權（No-Trade Clause）」，也就是俗稱的「霸王條款」，全聯盟僅有他和詹姆斯（LeBron James）擁有這項武器。

事實上，比爾也不打算放棄此權利；即使他願意被交易到特定球隊，該否決權依舊會在新球隊裡繼續生效。比爾未來兩季的合同總額高達1.1億美元，這使得他在交易市場的吸引力有限，對太陽而言更是相當「棘手」的一大難題。

一位NBA高層便直言：「若不是因為交易否決權，比爾的合約雖然不好，但也不至於不可動搖。買家知道可以在之後再把他交易出去，情況就不同了。」

這意味著，在比爾這筆合約的雙重因素影響之下，即便鳳凰城太陽希望通過交易改善球隊現狀，也幾乎難以找到合適的解決方案。

另一方面，溫德霍斯特也補充，比爾過去在巫師隊期間已展現出偏好長期留隊的傾向。先前他就曾與多支隊伍密集接觸，最終選擇與太陽達成交易。如今，比爾雖然在太陽過得不順利，但也不是那種想隨時轉隊的球員；若真的要被交易，他也會謹慎挑選下家，過程絕對不會簡單，特別是在例行賽進行到一半的時刻。

「如果你更了解比爾這個人的性格，就會明白這筆交易並不容易，」溫德霍斯特總結道。