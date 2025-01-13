NBA／生涯1萬分里程碑 亞歷山大：感謝一路上幫助我的人
雷霆當家一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天攻下全場最高27分，不僅幫助球隊以136比95力退華盛頓巫師，更在罰球線上完成職業生涯1萬分里程碑。
暫居NBA西區龍頭的雷霆今天作客巫師，在先發5名球員得分皆達到雙位數情況下，早早鎖定戰果，其中當家球星亞歷山大雖然手感不佳，但仍攻下全場最高27分，靠的是17度站上罰球線，並命中16球，一舉完成職業生涯1萬分里程碑，最後也如願在紀錄夜帶走勝利。
現年26歲的亞歷山大在2018年選秀會上以首輪第11順位被挑走，正式踏上夢想舞台，之後被交易至雷霆後，逐步打出球星等級身手，如今終於締造生涯重大紀錄。亞歷山大賽後接受媒體採訪時透露，心情當然是很開心，但對這項里程碑沒有太多感覺。
亞歷山大解釋，因為已經準備好這一天到來，並期望自己未來走得更遠、保持身體健康，「能夠走到這一步多少帶點運氣成分，所以很感激一路上幫助我的人，在這個高強度舞台完成一些成就，真的是一種鼓勵。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言