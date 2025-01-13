NBA／國王換帥後8戰奪7勝 福克斯大讚：他帶來新能量
近況出色的沙加緬度國王今天作客芝加哥公牛主場，靠著傷癒歸隊的明星後衛福克斯（De'Aaron Fox）攻下26分、9籃板，終場就以124比119收下更換總教練後的8戰第7勝。
國王當家後衛福克斯因臀部肌肉受傷缺席前3場比賽，今天傷癒歸隊就攻下26分、9籃板、外帶3助攻，場上正負值是所有先發球員當中最高的+8。
終場前3分鐘，公牛靠著拉文（ZachLaVine）兩罰俱中加上中距離得手，一口氣連得4分，將落後差距縮小到1分差，不過接下來福克斯順利製造犯規罰進2球，再度擴大領先。
公牛在最後2分28秒內1分未得，包括拉文4次出手都沒進，甚至讀秒階段還發生5秒的發球違例，只能眼睜睜看著國王帶走勝利。
曾6度入選NBA明星隊、並在公牛待過3個球季的德羅展（DeMar DeRozan），是自從去年7月交易過後首度回到公牛主場出賽。
他賽後感性地說：「很高興回到這個愛你、欣賞你的地方，雖然我只在芝加哥待了3年，卻好像待了10年一樣，這裡的球迷、前隊友都沒變。」
國王自從去年12月27日將總教練換成克里斯蒂（Doug Christie）後，除了他接掌兵符首戰吞敗外，至今已拉出7連勝高潮。
賽後福克斯接受美國媒體ESPN訪問時表示，「他（克里斯蒂）帶來一種能感染人的活力，會讓每個人都感受到，我們現在有多好，會想要一直維持這樣高水準的表現。」
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