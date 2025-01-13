快訊

中職／樂天女孩8位重量級成員離隊 籃籃最新動向曝光

股匯雙殺…新台幣貶破33元改寫近9年新低 匯銀人士：預料中

陳啟昱涉台鹽綠能掏空案 法院裁定再延押2月：未完全坦承

NBA／對戰東區前3球隊連吞8敗 字母哥：對強隊要打更好

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「字母哥」安戴托昆波。路透
「字母哥」安戴托昆波。路透

公鹿隊今天以106：140遭尼克隊血洗，本季面對東區前3名的8場比賽勝場數還沒開張，2度摘下MVP的「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）直接喊說，球隊必須展現更多能力和實力，和東區列強抗衡。

「我們必須把比賽打好，就是如此簡單。」安戴托昆波提到，球隊不曾擊敗塞爾蒂克、騎士和尼克，「這是前3名的隊伍，面對他們時我們打得很糟糕。」

這段發言和去年11月安戴托昆波在球隊首度敗給尼克時說的優點類似，不過公鹿戰績差別很大，當時輸球的公鹿成績是2勝7敗，之後打出幾波連勝，今天輸球後仍有20勝17敗戰績，排在東區第6位。

安戴托昆波表示，球隊比起11月已經進步許多，「但最終當你對到更好的隊伍，我們必須做得更好。」

公鹿明星後衛里拉德也承認，球隊面對東區前段班隊伍的成績並不理想，不過就內容來說，兩次輸給騎士都是一球差，輸給塞爾蒂克則是比賽尾聲才被拉開，從現在到季後賽的調整至關重要，他還以自己在拓荒者隊為例，「有年在波特蘭，每場例行賽我們都被雷霆打得落花流水，季後賽時換我們打爆他們，所以，我們還沒擊敗過頂尖球隊，但我們必須深入研究，找出原因，弄清楚並繼續前進。」

延伸閱讀

NBA／布朗森轟44分追平甜瓜 尼克34分血洗公鹿

NBA／尼克只會刷弱隊遭雷霆打爆 布里吉斯理解球迷「噓聲」

NBA／殘血魔術賞尼克本季最長3連敗 安東尼：我們前仆後繼

NBA／8分領先遭雷霆「一波流」逆轉 尼克教頭：防守不到位

相關新聞

NBA／終結騎士12連勝！無懼哈利伯頓傷退 溜馬逆轉聯盟龍頭

12連勝的騎士隊今天踢到鐵板，面對溜馬隊的上半場打完雖握有13分領先，但下半場進攻遭到限制，後兩節合計只得40分，讓溜馬...

NBA／布朗森轟44分追平甜瓜 尼克34分血洗公鹿

布朗森（Jalen Brunson）今天再度演出飆分秀，儘管第三節一度傷退，他回歸後繼續取分，最終以44分演出率尼克隊以...

NBA／住家遭野火吞噬付之一炬 瑞迪克：重返球場找回常態

儘管加州洛杉磯的消防人員仍疲於應付野火，美國職籃NBA球隊湖人與快艇已準備在主場洛城大顯身手。近來的大火已造成至少24人...

NBA／對戰東區前3球隊連吞8敗 字母哥：對強隊要打更好

公鹿隊今天以106：140遭尼克隊血洗，本季面對東區前3名的8場比賽勝場數還沒開張，2度摘下MVP的「希臘怪物」安戴托昆...

NBA／杜蘭特、布克合砍57分逆轉黃蜂 比爾放板凳太陽5戰4勝

幾天前與黃蜂交手慘遭修理的太陽，今天在主場比賽中又差點翻船，打到第四節還剩6分58秒時仍落後9分之多，但「死神大哥」杜蘭特（Kevin Durant）連續得手帶動球隊一波16比7的攻勢，雙方戰成平手。

NBA／洛杉磯野火後主場迎敵 快艇教頭盼帶給人們笑容

洛杉磯陷入嚴重的野火災害，上周快艇隊和湖人隊的比賽因此延期，聯盟今天告知兩隊預計明天恢復主場賽程，湖人將和馬刺隊交手，快...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。