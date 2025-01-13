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NBA／住家遭野火吞噬付之一炬 瑞迪克：重返球場找回常態

中央社／ 綜合外電報導
湖人總教練瑞迪克的住處在太平洋斷崖大火付之一炬。。 美聯社
湖人總教練瑞迪克的住處在太平洋斷崖大火付之一炬。。 美聯社

儘管加州洛杉磯的消防人員仍疲於應付野火，球隊湖人與快艇已準備在主場洛城大顯身手。近來的大火已造成至少24人喪生，數千人無家可歸。

法新社報導，大火肆虐下，NBA先前表示為不分散救災資源，已將9日湖人對夏洛特黃蜂的比賽延後，同時將湖人與快艇11日的主場賽事改期。

不過湖人與快艇目前都準備明天在主場打球，湖人將對上聖安東尼奧馬刺，快艇則是與邁阿密熱火交手。

湖人宣布，從「週一開始」，接下來在主場（Crypto.com Arena」的比賽都將發起樂捐活動，鼓勵民眾透過樂捐食物或非食品物品方式來幫助災民。

鑒於仍有10萬多人為因應野火而撤離家園，快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）在球隊練習時，被媒體問到是否認為明天恢復比賽是正確的選擇。

泰隆．魯表示「這個問題並非由我來回答」，說他認為NBA了解情況也知道需要做些什麼，「因此作出了決定」。他說：「他們明白加州正經歷艱難時期，他們理解這一點。」

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）的住處在太平洋斷崖大火（Pacific Palisades Fire）付之一炬。即便他說自己社區「體無完膚」，日前仍表示球隊重返球場，某種程度上可以協助整個洛杉磯社區在經歷糟糕的一星期之後，找到一絲的常態。

儘管球員、教練與其他工作人員都受到大火影響，但兩支球隊仍持續練球。

泰隆魯表示這是很困難的。「人們失去家園，失去學校，失去生命。很難把注意力集中在籃球，因為生命比籃球更重要。」

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