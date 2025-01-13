NBA／杜蘭特、布克合砍57分逆轉黃蜂 比爾放板凳太陽5戰4勝
幾天前與黃蜂交手慘遭修理的太陽，今天在主場比賽中又差點翻船，打到第四節還剩6分58秒時仍落後9分之多，但「死神大哥」杜蘭特（Kevin Durant）連續得手帶動球隊一波16比7的攻勢，雙方戰成平手。最後關鍵時刻，杜蘭特先是妙傳讓新秀伊戈達羅（Oso Ighodaro）灌進超前分，之後奧尼爾（Royce O'Neale）底線轟進三分球，太陽最終以120比113驚險過關。
太陽取得3連勝，這是他們自11月8日再度取得這樣的連勝；值得一提的是，在比爾（Bradley Beal）被轉為板凳席後，太陽5場比賽拿下4勝，擠下勇士，排名重回西區第10。
第四節獨拿8分的杜蘭特，全場24投11中得到27分8籃板5助攻，這是他自開幕戰以來首次上場時間超過40分鐘；布克（Devin Booker）拿下30分8助攻5籃板3抄截。比爾進帳15分6助攻，儘管他在下半場4投0中只獲得1分，但最後時刻的防守表現仍是球隊3連勝的重要因素之一。
太陽前三節最多曾落後12分，不過整個第四節他們迫使黃蜂命中率僅有28.6%，加上發生6次失誤，創造逆轉契機。
太陽陣中共6人得分達雙位數，因膝蓋不舒服提前傷退的艾倫（Grayson Allen）拿到13分，鄧恩（Ryan Dunn）11分6籃板，伊戈達羅得到的10分之中，有8分出現在第四節。
黃蜂陣中3人得分超過20分，小鮑爾（LaMelo Ball）攻下25分11助攻6籃板3抄截，威廉斯（Mark Williams）24分16籃板4助攻，布里吉斯（Miles Bridges）21分5籃板5助攻，米勒（Brandon Miller）19分6助攻4籃板。
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