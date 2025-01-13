中職／3新人加薪幅度破100% 領隊：鼓勵更多選秀後段傳奇出現

台鋼雄鷹隊去年經歷第一個一軍賽季，季外談薪也是初體驗，領隊劉東洋今天在開訓儀式受訪進一步透露好消息，新人王3位入圍者的加薪幅度都達到100%以上，曾子祐漲幅最高，加薪150%，新球季月薪達到25萬。

雄鷹去年為一軍首個賽季，多數選手都符合新人王競爭資格，最終曾子祐、陳柏清、王博玄在票選包辦前三，黃群也排在第五，季後談薪都獲得肯定。

劉東洋表示，入圍的三人，在球團內部評價都在同一個等級，「新球團同一年有三人入選，對球隊是很大的很定，代表選手養成是有成效的，給他們的薪水漲幅都是100%以上。」

給予有好成績的新人高度有感的加薪，劉東洋表示，此舉也是希望可以藉此鼓勵其他年輕選手，尤其王博玄、陳柏清的選秀順位都偏後面，給更多選手帶來激勵，以後如果有第7、8隊出現，還可能有更多後段班傳奇出現。

曾子祐月薪從10萬飆漲到25萬為陣中漲幅最大，劉東洋說這和他的守備位置也有一些關係，可以在游擊有穩定表現，未來5年、10年都不用太擔心，他的第一年成績算是超乎預期，打出球隊看板的味道，「雖然球季後面表現有下滑，但以新人來說，這是我們有預期到的狀況。」他也期許曾子祐不只停在新人王，未來追逐更多獎項。