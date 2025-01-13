NBA／洛杉磯野火後主場迎敵 快艇教頭盼帶給人們笑容

洛杉磯陷入嚴重的野火災害，上周快艇隊和湖人隊的比賽因此延期，聯盟今天告知兩隊預計明天恢復主場賽程，湖人將和馬刺隊交手，快艇和熱火隊對陣。

快艇教頭泰隆魯（Tyronn Lue）被問到現在是否是適合的復賽時機，他回答說：「這超出我的職責範圍。我想NBA對事情和該做的事情有很好的掌控例，所以他們做了決定。他們知道加州正經歷一個艱辛時刻，他們明白這一點。」

「希望比賽明天舉行，能帶來些歡樂和團結，努力讓面對困難時刻的人們能出現些笑容。」泰隆魯說。

Our game tomorrow has been postponed by the @NBA due to the ongoing wildfires in Los Angeles and out of respect for the public service resources needed during this time.



Tickets for the game against the Hornets will be honored on the rescheduled date. pic.twitter.com/m299WXLt2U — LA Clippers (@LAClippers) 2025年1月11日

快艇前鋒貝頓（Nicolas Batum）透露，這5天團隊都經歷些風度事情，包括上周出戰金塊隊時洛杉磯開始進行疏散，讓他整天都拿著手機和家人聯繫、夜不成眠，「我想我大概在比賽前3分鐘停止看手機，半場我有再確認，我從沒這樣做過，就是要確認我的太太和小孩是OK的。」

洛杉磯野火造成超過10萬人撤離，災情最嚴重的太平洋帕利塞德（Pacific Palisades）已有超過5600棟建築遭焚毀、影響面積超過24000英畝，成為洛杉磯史上最嚴重的野火災情。據統計，目前有16人因這次野火喪命。

Here's to the heroes protecting our community 💛 pic.twitter.com/QIovv7JRG9 — Los Angeles Lakers (@Lakers) 2025年1月11日

NBA除宣布上周兩場洛杉磯隊伍賽事延期，避免影響救災，另捐出100萬美金給美國紅十字會、世界中央廚房以及其他組織作為救災用途；湖人明天展開的主場賽程也有一系列捐贈活動，鼓勵球迷把未使用、未開封的物品捐給洛杉磯食品銀行來做救援工作。