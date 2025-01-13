快訊

魔鬼焚風重返！凶多吉少 洛杉磯野火恐成美損失最慘重天災

海鯤艦裝備規格受關注 泊港測試中斷恐延宕海測時程？

自己送上門！新北男吸毒開車恍惚 派出所前撞警車翻覆

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／布朗森轟44分追平甜瓜 尼克34分血洗公鹿

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
布朗森狂轟44分。 美聯社
布朗森狂轟44分。 美聯社

布朗森（Jalen Brunson）今天再度演出飆分秀，儘管第三節一度傷退，他回歸後繼續取分，最終以44分演出率尼克隊以140：106大勝公鹿隊，一掃前一場輸給雷霆隊25分的低潮。

布朗森光是第一節就轟下23分，助隊取得36：33領先；第二節尼克再灌進39分，半場優勢擴大到13分；布朗森第三節一次上籃被封阻後遲遲沒起身，之後就回到休息室，不過尼克沒有宣布他有傷勢狀況，6分鐘後當他從球員通道再現身，觀眾立刻給了他熱烈歡呼。

最終布朗森26投16中轟下44分，率隊打出32：17的第四節關門攻勢，寫下34分大勝，也斬斷公鹿3連勝；這是布朗森在尼克生涯第17次單場至少攻下40分，追平「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）並列史上第三。

尼克教練錫伯杜（Tom Thibodeau）賽後表示布朗森感覺有點「刺痛」但無大礙，很高興團隊經歷前一場慘敗雷霆後馬上有反彈表現，「我認為球隊在各方面都做了很好的回應，攻守兩端表現強勢，攻防轉換和半場陣地戰都打出很好的節奏。我們知道這是需要多方努力的挑戰，我認為我們用很正向的方式做出回應。」

除布朗森飆分，唐斯（Karl-Anthony Towns）也貢獻30分、18籃板；公鹿以「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）24分、13籃板最佳，里拉德（Damian Lillard）22分。

布朗森

延伸閱讀

NBA／尼克只會刷弱隊遭雷霆打爆 布里吉斯理解球迷「噓聲」

NBA／殘血魔術賞尼克本季最長3連敗 安東尼：我們前仆後繼

NBA／8分領先遭雷霆「一波流」逆轉 尼克教頭：防守不到位

NBA／維金斯末節爆砍15分 雷霆逆轉奪14連勝、斷尼克9連勝

相關新聞

NBA／布朗森轟44分追平甜瓜 尼克34分血洗公鹿

布朗森（Jalen Brunson）今天再度演出飆分秀，儘管第三節一度傷退，他回歸後繼續取分，最終以44分演出率尼克隊以...

NBA／領先19分不夠花 獨行俠少雙星慘遭金塊逆轉

金塊隊除了兩位「大三元製造機」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和約柯奇（Nikola Jokic）坐鎮...

NBA／薪水差3倍！太陽有意清走諾基奇 傳與黃蜂討論交易理查茲

近期被拔去先發地位更跌出球隊輪值的太陽中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic），連兩場比賽都未上場，也讓他在球隊的去留問題成了外界關注的焦點。 根據《富比士》記者希德利（Evan Sidery）的

NBA／斷騎士12連勝！托平灌籃秀助溜馬逆轉龍頭

12連勝的騎士隊今天踢到鐵板，面對溜馬隊的上半場打完雖握有13分領先，但下半場進攻遭到限制，後兩節合計只得40分，讓溜馬...

NBA／安比德傷勢牽動76人戰績 喬治：有他在我們會更強大

費城76人雖然在休賽季大手筆補強，展現出問鼎東區冠軍的企圖，不過全隊從開季以來就不斷受到傷病困擾，特別是當家中鋒安比德（Joel Embiid）更是因傷打打停停，嚴重打擊球隊整體戰績和表現。 7

NBA／活塞康寧漢大三元 球員助攻總教練捐款救野火

美國職籃NBA底特律活塞今天在主場迎戰多倫多暴龍，靠著當家後衛康寧漢繳出本季第7次大三元，率隊以123比114獲勝，而活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。