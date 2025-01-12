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TPBL／和雲豹有世仇味道 夢想家年假不敢輕鬆放

聯合報／ 記者曾思儒／台中即時報導
夢想家打下主場連勝。圖／TPBL提供
夢想家打下主場連勝。圖／TPBL提供

福爾摩沙夢想家和台啤永豐雲豹本季3度交手都打出高張力對決，前兩度由雲豹打下勝場，今天夢想家雖浪費最多14分領先，最終仍驚險以110：102奪下對戰首勝，教頭皮爾曼承認兩隊交手有些「世仇」味道，農曆年後首戰又要再交手，肯定不能輕忽。

兩隊3度碰頭差距都在個位數，皮爾曼坦言和雲豹對戰是很大挑戰，個人經驗中，每個賽季總會有一支球隊特別難打，但也期待每次和雲豹的對陣，今天更要大力肯定團隊展現的韌性，尤其從兩位數領先到1分落後，子弟兵在關門時刻穩住陣腳，讓球隊能收下主場連勝。

皮爾曼不諱言，先前主場輸給雲豹和台北台新戰神，讓本周連2場主場出賽壓力增加不少，且又是「背靠背」出賽，很開心能在主場收下連勝；接續球隊將面臨客場5連戰，尤其農曆年後第一場就是到桃園出戰雲豹，儘管會給球員從除夕開始的6天假期，2月3日「開工」，仍要好好準備，目標是每一天、每一場比賽有所進步，持續學習。

雲豹是上季T1聯盟冠軍隊伍，和原本PLG的夢想家隸屬不同聯盟，本季在TPBL交手都打得拉鋸，今天板凳出發攻下17分的陳振傑坦言，雲豹洋將克羅馬每次對上夢想家表現都特別出色，中距離把握度高、能投進很多高難度的球，可能是對位上的原因，「要多看影片去了解，每次對我們打得特別好。」

夢想家39歲老將簡浩認為，雲豹喜歡打「一大四小」，對夢想家來說輪轉會比較困難，加上克羅馬確實不好守，「很開心能贏下來這一場，還是會做一些調整面對他們。」他還透露，農曆年假期預計去海島渡假，好好放鬆。

夢想家教練皮爾曼（右）和老將簡浩。圖／TPBL提供
夢想家教練皮爾曼（右）和老將簡浩。圖／TPBL提供

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