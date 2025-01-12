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NCAA／42分之夜狂寫歷史 杜克超新星淡回：只是專注投入比賽

聯合新聞網／ 綜合外電報導
杜克大學超級新星佛雷格。 法新社
杜克大學超級新星佛雷格。 法新社

杜克大學超級新星佛雷格（Cooper Flagg）在對聖母大學的比賽中持續展現無與倫比的驚人天賦，單場狂轟42分，一舉創下ACC聯盟新人單場得分紀錄，幫助杜克以86比78擊敗對手，繼續穩居全美排名第4。本場比賽不僅展現了佛雷格的全面技術，更進一步鞏固了他作為2025年NBA選秀狀元大熱門的地位。

佛雷格不僅成為杜克自1988年費瑞（Danny Ferry）以來單場得分最高的球員，也超越了波士頓學院漢蘭（Olivier Hanlan）在2013年ACC錦標賽創下的41分紀錄。

「我打球的時候不會想太多，也不會去注意計分板，只是全神貫注投入比賽。」佛雷格賽後表示。

除了42分，佛雷格還貢獻6個籃板、7次助攻、3次抄截和2次阻攻。他充分利用自己的身高與靈活性，在場上不斷攻擊禁區，造成13次對手犯規並多次站上罰球線。此外，他的高低位傳球配合隊友馬盧阿奇（Khaman Maluach）的空中接力灌籃，也成為比賽亮點之一。

佛雷格成為ACC歷史上僅有3位單場得分達到40分以上的新生之一，壓過兩位北卡傳奇漢斯布洛（Tyler Hansbrough）和巴恩斯（Harrison Barnes），兩人都是拿到40分。他的表現也讓隊友詹姆斯（Sion James）感到驕傲：「這就是佛雷格的魔力，他只是做自己，然後就拿下42分。」

當被問及如何慶祝這次創紀錄的表現時，佛雷格笑著說：「可能就跟隊友一起放鬆一下吧，度過寒冷的夜晚。今晚還有不少好看的比賽。」

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