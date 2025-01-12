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NBA／薪水差3倍！太陽有意清走諾基奇 傳與黃蜂討論交易理查茲

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
諾基奇(左)與理查茲禁區抗衡。 美聯社
諾基奇(左)與理查茲禁區抗衡。 美聯社

近期被拔去先發地位更跌出球隊輪值的太陽中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic），連兩場比賽都未上場，也讓他在球隊的去留問題成了外界關注的焦點。

根據《富比士》記者希德利（Evan Sidery）的爆料，太陽已經與黃蜂進行了初步討論，計畫用諾基奇和二輪選秀權去換取同為內線長人的理查茲（Nick Richards），由於兩人薪資相差超過3倍，黃蜂勢必得搭上其他球員作為平衡。

太陽在2023年休賽季透過三方交易將自家選的第一位狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）送到波特蘭，換來諾基奇，本想讓他與三劍客聯手，打開太陽的奪冠之窗，但兩個賽季下來，現實情況與理想出現不小落差。

太陽在2023年拿艾頓(左)去換來諾基奇，如今看來可能是白忙一場。 美聯社
太陽在2023年拿艾頓(左)去換來諾基奇，如今看來可能是白忙一場。 美聯社

諾基奇本季出賽25場，場均得到8.6分9.2籃板1.9助攻，在太陽戰績陷入掙扎之際，決定用普拉里（Mason Plumlee）取而代之擔任先發中鋒，本身則是遭到DNP；這樣的決定來得突然，也讓諾基奇（Jusuf Nurkic）直接失去比賽舞台，有關交易與否的話題持續延燒。

諾基奇本季年薪為1812.5萬美元，他的合約將在2026年到期，明年年薪來到1937.5萬美元。

理查茲在黃蜂陣中也類似於備胎的角色，只有在威廉斯（Mark Williams）缺席時才有機會扛上先發；理查茲本季平均拿到9.2分7.7籃板1.3阻攻，在他9場先發期間，則是有11.3分10.2籃板2.8阻攻的表現。

理查茲是在2023年簽下3年1500萬美元的合約。

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