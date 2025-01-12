NBA／安比德傷勢牽動76人戰績 喬治：有他在我們會更強大

費城76人雖然在休賽季大手筆補強，展現出問鼎東區冠軍的企圖，不過全隊從開季以來就不斷受到傷病困擾，特別是當家中鋒安比德（Joel Embiid）更是因傷打打停停，嚴重打擊球隊整體戰績和表現。

76人近兩場先是險勝東區墊底巫師、馬上又輸給西區爐主鵜鶘，顯示其目前的陣容深度與穩定度都不足以挑戰季後賽席次。包括總教練諾斯（Nick Nurse）與陣中球星都坦言，若想扭轉現況，必須盡快回到完整陣容。

安比德本季只出賽13場，因左腳扭傷、左膝酸痛，以及曾遭遇鼻竇骨折和一場休息室與記者衝突的禁賽，讓他缺席場次已經達到23場。教練團原本期盼他能於週日對魔術的比賽復出，但也深知這位曾整季報銷的前年度MVP未來仍存極大的缺賽風險。

事實上，當安比德能夠正常出賽時，其在攻防兩端依舊舉足輕重，即便他場均24.4分和7.9籃板的表現皆低於過往水準。數據顯示，沒有安比德的情況下，76人戰績僅為8勝15敗，而有他時則是提升到7勝6敗。

「有安比德在場上，我們的確更強大，這是不爭的事實，」喬治（Paul George）直言，「當他回到我們陣中時，我們會更加強大。」

總教練諾斯也指出，雖然安比德的傷勢目前並非長期問題，也許過幾天他就會感覺好多了，但考量到他過往的傷病史，無法保證他能健康地度過整個賽季。

安比德上場情況難測，喬治狀態更是低迷，加上佐蒙德（Andre Drummond）、羅瑞（Kyle Lowry）、馬丁（KJ Martin）都有傷病問題，甚至連表現優異的首輪新秀麥肯（Jared McCain）都直接報銷，能夠支撐全隊的似乎也只剩下馬克西（Tyrese Maxey）。

馬克西。 美聯社

「球員輪流缺陣讓我們難以建立穩定性，每晚我們都需要調整角色，這真的給我們帶來很大壓力。」馬克西無奈地說。

在前17戰輸掉14場的慘澹開局後，76 人打出一波10勝3敗的小高潮，包括在波士頓的一場重要耶誕大戰勝利。但近期他又輸掉了6場比賽中的4場。

「看著球隊傷兵不斷，實在讓人很挫折，」諾斯苦笑表示，「我們只能期待大家健康歸隊了。」

對76人來說，殘酷的情況仍在延續，接下來的賽程對他們並不友善，包括魔術、雷霆與尼克等，隨後還在前往客場挑戰溜馬、公鹿和金塊，這些球隊勝率都超過5成。

「我們需要帶著某種絕望感去面對比賽，」喬治在敗給鵜鶘後表示，「每一場比賽都很重要，我們需要像爭奪季後賽門票那樣全力以赴。我們輸掉了一場本該拿下的比賽。如果我們想要在後續賽事中有所作為，就必須擊敗這樣的球隊。」

馬克西則是強調，「我們都很清楚健康是關鍵，每個人都必須保持最好狀態。只要能湊齊完整陣容，我們仍擁有相當可觀的戰力。」