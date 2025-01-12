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NBA／活塞起飛有望拚季後賽 不考慮吃肥約換選秀資本策略

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
康寧漢(左)與主帥比克斯塔夫。 美聯社
康寧漢(左)與主帥比克斯塔夫。 美聯社

上季僅拿到14勝的底特律活塞，本季在新任總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）的帶領下，戰績一路攀升，目前以19勝19敗排名東區第8，這是他們自2018-19年賽季以來首次有機會爭奪季後賽席位。

由於球隊展現出旭日東昇的競爭力，管理層態度亦隨之轉變，原先計劃透過接手其他球隊巨額薪資合約來換取選秀權的作法，預計不會成為接下來的交易重點。

活塞目前仍擁有約1400萬美元的薪資空間，以及多達4400萬美元的豪華稅緩衝空間。先前普遍認為，活塞可能在季中交易截止日前扮演「薪資吸納者」，協助其他球隊處理高薪合約，以換取未來選秀資產。然而，隨著本季表現迅速反彈，活塞隊內部消息指出，球團已重新評估此策略。

NBA記者莫瑞（Jack Murray）分析指出，「儘管增加選秀權有助於長期發展，但若過度犧牲薪資彈性，恐會對活塞正在成長的核心陣容帶來負面影響。」

上季活塞戰績僅有14勝68敗，更創下28連敗的難堪紀錄，但在炒掉超高薪教頭威廉斯（Monty Williams）並且迎接新主帥比克斯塔夫之後，球隊成功止跌回升，剛過耶誕節就取得本季第14場勝利，追平上季勝場數，且過去9場更拿下8勝，展現出強大韌性。

狀元郎康寧漢（Cade Cunningham）本季場均24.3分、9.3助攻、6.6籃板的全能表現，逐漸邁向全明星等級水準；再加上艾維（Jaden Ivey）、畢斯利（Malik Beasley）與哈里斯（Tobias Harris）等人的穩定輸出，讓球隊有望打破多年無緣季後賽的尷尬。

除了瞄準季後賽外，活塞也必須考量康寧漢在本季結束後即將生效的2.24億美元續約合約。球隊高層希望在保持競爭力的同時，又能靈活運用剩餘薪資空間，持續升級陣容、布局未來。

事實上，活塞先前曾有意透過吃下其他球隊多餘薪資，累積更多選秀資本，但管理階層強調，「如果這樣的操作可能損及薪資靈活度，並影響到這支年輕核心的成長與化學效應，我們會更加謹慎考量。」

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