NBA／拉文進攻狀態高效率 傳金塊、湖人交易談判進展各異

隨著2025年NBA季中交易截止日期逼近，公牛隊持續積極尋求交易陣中球星拉文（Zach LaVine）的可能性。根據最新消息，至少有兩支西區球隊參與過相關談判，其中包括洛杉磯湖人與丹佛金塊，但目前談判進展各異。

據報導，公牛早在賽季初便與湖人展開有關拉文的交易談判，但最終未能取得實質進展。加上先前湖人已經把羅素（D'Angelo Russell）交易至籃網，雙方重新啟動談判的可能性相對低了許多。

然而，湖人對拉文的興趣並非毫無根據。拉文開季以來保持相當出色的狀態，場均貢獻23.6分、4.6籃板與4.4助攻，投籃命中率高達51.8%，三分命中率更是達到生涯新高的44.4%。他的進攻火力將可以分擔詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）的負荷，為球隊提供強大火力。然而，湖人目前也在探索其他更經濟實惠的交易選項。

相比湖人，金塊近期也針對拉文的交易案進行了深入接觸，甚至傳出波特（Michael Porter Jr.）可能成為交易籌碼。然而，據消息人士透露，這些談判目前已陷入停滯狀態，但尚未完全破裂。

若拉文加盟金塊，他將成為約柯奇（Nikola Jokic）與穆雷（Jamal Murray）身邊的第三得分點。拉文穩定的外線投射與持球得分能力，能幫助金塊在季後賽競爭中更具威脅。金塊隊雖通常不傾向於冒大風險，但拉文的進攻效率和或許值得他們考慮。

Zach LaVine is having an incredibly underrated season.



Among the top 30 scorers in the league, only Karl-Anthony Towns (61.7%) has a better effective field goal percentage than him (61.6%). pic.twitter.com/kGNb6K6YFw — Steph Noh (@StephNoh) 2025年1月11日

儘管交易流言四起，拉文本季依舊打出高效表現，其有效命中率達到61.6%，在聯盟前30名得分手中排名第二。數據專家諾爾（Steph Noh）更指出，拉文的高效表現被低估，他仍是一名有競爭力的頂級得分手。

拉文本季薪資為4303萬美元，未來兩季分別為4599萬美元與4896萬美元，其中最後一年為球員選項。。