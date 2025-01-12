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NBA／冬日風暴影響火箭老鷹之戰 單日3場延期

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
美國冬季風暴嚴重，到處呈現冰凍狀態。 美聯社
美國冬季風暴嚴重，到處呈現冰凍狀態。 美聯社

受洛杉磯野火影響，NBA昨天宣布湖人隊和馬刺隊的交手，以及快艇隊和黃蜂隊的對決都延期舉行，今天聯盟再宣布，因冬季風暴（winter storm）嚴重，火箭隊今天和老鷹隊的比賽也將改期舉行，形成一天3場比賽延期的難得狀況。

聯盟聲明表示，老鷹和火箭比賽延期是「由於亞特蘭大區域的惡劣天候和冰凍狀態，要優先考量球員、球迷和工作人員的安全」。聯盟收後將宣布比賽改期時間，不過火箭的飛機已經在比賽宣布延期前抵達亞特蘭大。

冬季風暴帶來大量的雪和冰雹，美國時間周五降臨亞特蘭大，將城市染成銀色世界，還造成許多樹木倒塌、壓壞電線桿，光是周五晚間就有超過11萬人因此斷電，最主要在亞特蘭大地區。

今天的洛城雙雄比賽，昨天聯盟已宣布為避免影響救災，兩場比賽都延期。

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