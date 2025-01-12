NBA／約柯奇、衛少 再度同場「大三元」

儘管近期球隊狀況起起伏伏，但金塊隊昨天在與籃網隊之戰再度寫下新里程碑，球隊一哥約柯奇與聯盟歷史「大三元」紀錄保持人衛斯特布魯克，本季第二度同場拿下「大三元」，成為史上首對同季兩度達成同場「大三元」的組合，也幫助金塊以一二四比一○五逆轉擊敗籃網。

金塊昨與籃網之戰首節打完還一度落後，第二節更發生主力後衛穆雷膝蓋不適提前退場的狀況，不過擁有聯盟現役球員中最會拿「大三元」的兩名球員，金塊也在約柯奇與衛斯特布魯克領軍下吹起反攻號角，在第三節後段反倒取得超過廿分的領先優勢。

第四節在籃網一度追回到五分差距時，約柯奇也回到場中幫助金塊擴大領先優勢，並與衛斯特布魯克先後達成「大三元」紀錄，繼去年十二月卅一日後，再度寫下同場「大三元」紀錄。

約柯奇昨天進帳卅五分、十五助攻、十二籃板，衛斯特布魯克則有廿五分、十一籃板、十助攻，兩人也是史上首對同場完成「廿五分級大三元」的搭檔。談到兩人的好表現，金塊主帥馬龍說，「這真的太瘋狂了，我們正在見證歷史」。

這也是約柯奇本季第十五次、生涯第一四五次「大三元」，談到與衛斯特布魯克的搭配，他說：「我認為這就是我們兩個的打球風格，但我們更高興能贏得比賽，這比那些數據更加重要。我認為球隊已經建立一種特別的關係，那就是球員都很願意跑動甚至前往底角，因為知道我們總會找到他們」。

而NBA聯盟昨天也宣布，因加州野火今天湖人隊與馬刺隊和快艇隊與黃蜂隊兩場賽事將延期舉行，聯盟也將捐出一百萬美元作為救災使用，並將與兩隊投入長期援助災民的工作。