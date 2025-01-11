NBA／約柯奇自曝差點打到死掉！衛少：我願為金塊拚盡全力

金塊隊今天以124：105擊退籃網隊，約柯奇（Nikola Jokic）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）本季第2次同場飆出大三元，不過約柯奇自曝上半場差點撐不下去。

約柯奇拿下35分15助攻12籃板，衛斯特布魯克則有25分11籃板10助攻，這是聯盟史上首對同場拿下「25分大三元」的組合，金塊總教練馬龍（Michael Malone）直呼球迷們正在見證歷史。

不過約柯奇最近得流感，身體尚未完全恢復，他受訪時透露，「他們給我很多液體包、抗生素和我不知道是什麼的東西。我就一直喝，下半場比上半場好多了，上半場我差點就死了。」

衛斯特布魯克受訪時直言，「約柯奇是世界上最好的球員，他做得很好，讓所有人都能更輕鬆進入比賽。自從我到這裡以來，一直在努力做同樣的事，讓他和其他隊友打得更輕鬆。」

衛斯特布魯克本季在金塊打出好表現，他談到與總教練馬龍彼此信任，「我願意為休息室所有人拚盡全力，當有人對你展現信任和充滿信心時，我就會把一切都奉獻在場上，無論發生什麼事，我每場都會這樣做。」