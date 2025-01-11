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NBA／巴特勒暗諷熱火總裁 「甜瓜」警告：小心送你去巫師

聯合新聞網／ 綜合報導
巴特勒今天在IG發出動態，內容疑似暗諷熱火總裁萊里，讓退役球星安東尼跳出來警告後輩小心遭到報復。 美聯社
巴特勒今天在IG發出動態，內容疑似暗諷熱火總裁萊里，讓退役球星安東尼跳出來警告後輩小心遭到報復。 美聯社

熱火「士官長」巴特勒Jimmy Butler）近日高喊「賣我」被禁賽7場，與球團徹底撕破臉。今天他又在個人社群發出動態，內容疑似暗諷總裁萊里（Pat Riley），這也讓退役球星「甜瓜」安東尼Carmelo Anthony）跳出來警告後輩小心遭到報復。

巴特勒今天在個人IG發出限時動態，內容是在稱讚自家咖啡廳員工，不過後續他說出「老闆應該支持員工，而不是打壓員工。」貌似在指涉萊里對球員的壓榨，這篇動態也在發出一段時間後遭刪除。

眼看後輩持續「玩火」，老大哥安東尼也給出忠告，「萊里做這行很多年了，他很可能會為了報復你，把你送到一個考慮裁掉你的地方，像是巫師，到時候你必須自己去解決那些問題，所以巴特勒你必須冷靜一點。」

雖然這股「吹密」風波持續延燒，但熱火若沒有在巴特勒禁賽解除找到合適報價的下家，估計還是會讓他歸隊，也有傳言說球團會直到交易大限截止日2月7日前才將巴特勒交易出去，確保價值最大化。

Carmelo Anthony Jimmy Butler Riley 安東尼 巴特勒 熱火 萊里

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