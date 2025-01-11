NBA／葛里芬談拒絕綠衫軍邀請歸隊：站上場卻什麼都做不到

「灌籃王」葛里芬（Blake Griffin）在2022～23賽季短暫效力塞爾蒂克，之後便淡出聯盟，並於去年4月正式宣布退役。不過綠衫軍上賽季前曾邀請這位老將回歸，最終遭到拒絕。近日他就在一檔節目中談到此事，並分享為何不選擇繼續當球員奮戰。

「其實我想過要回歸這件事，」葛里芬在「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）的播客（Podcast）節目--《7PM in Brooklyn》中說道：「我在職業生涯經歷了9次手術，每一次都會讓我需要花更長時間才能痊癒歸隊。最後一次尤為深刻，即便我重新站在場上，我卻不能做我想做的事情，我能看著它發生，但我就是做不到，這真的對我造成太大的傷害。」

葛里芬在2022～23賽季以一年的老將合約加盟塞爾蒂克，出賽41場僅16場先發，得到4.1分3.8籃板1.5助攻的生涯最差紀錄。雖然已經無法在場上飛天遁地，但他卻得到了隊友的敬重，甚至在退役後，懷特（Derrick White）和普里查德（Payton Pritchard）都有致電表示希望他回歸。

「我愛波士頓，」葛里芬解釋，過去待在快艇或籃網並沒有太多城市的歸屬感，「畢竟洛杉磯是湖人的城市，紐約是尼克的城市。塞爾蒂克是我待的第一支整座城市和你在同一線的球隊，我有超過10次出門吃晚餐被請客。」

直到現在，塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）依然會葛里芬聯繫，試圖邀請他歸隊，但葛里芬以想多陪家人為由，拒絕了邀約。或許無法再欣賞「灌籃王」飛過車子爆扣的經典畫面，但不排除未來他會以球員以外的身分繼續在聯盟活躍。