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NBA／勇士主帥盛讚荷蘭中鋒有外線 美媒：暗示交易佛西維奇

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士隊荷蘭籍菜鳥中鋒波斯特。 美聯社
勇士隊荷蘭籍菜鳥中鋒波斯特。 美聯社

勇士隊今天以96：108不敵溜馬隊，賽後總教練柯爾（Steve Kerr）點出荷蘭籍菜鳥中鋒波斯特（Quinten Post）優點，被《NBC Sports》解讀成想交易來公牛隊中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）。

勇士主將柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）、庫明加（Jonathan Kuminga）和維金斯（Andrew Wiggins）今天都缺陣，因此許多年輕球員獲得上場機會，24歲長人波斯特上場7分鐘，4投2中，其中三分球2中1，拿下6分。

柯爾賽後提到波斯特的外線投射能力，「看到他上場後拉開場上空間，就明白能拉開空間大個子的影響力。只需要擋拆外切，禁區空間瞬間就開了，這是很不錯的選擇，對我們來說是不常有的打法。」

柯爾認為，如果波斯特能成長起來，將成為重大威脅，在進攻端提供完全不同的選項。《NBC Sports》認為，柯爾這番言論是在呼籲球隊補強能投射的長人，目前隊上的傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）和魯尼（Kevon Looney）都沒有投射能力。

先前有傳聞提到，勇士有意公牛中鋒佛西維奇，他本季年薪2000萬美元，明年2150萬美元，場均能得到20.2分10.1籃板，三分球命中率42.4%創個人生涯新高。

勇士

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