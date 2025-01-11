NBA／太陽老闆推動交易戰績卻變爛 KD護航：比都不做還好

太陽隊老闆伊許比亞（Mat Ishbia）接掌球隊後，推動比爾（Bradley Beal）交易案成形。雖太陽本季陷入低潮，但杜蘭特（Kevin Durant）仍稱讚老闆的建隊方式。

太陽團隊薪資爆表，目前戰績只有17勝19敗，暫居西區第12，不過杜蘭特今天受訪時，仍肯定球團近年來做的交易，「有時你必須嘗試，才能弄清楚想要的方向。有時事情不會如你想的那樣發展，但嘗試總比什麼都不做還要好。」

杜蘭特接著表示，「我很欣賞願意努力工作，嘗試走上爭冠之路的人。因此我很感激伊許比亞、管理層和整支球隊。他們努力讓球員處於成功環境中，讓我們了解爭冠的旅程長怎樣，沒有很多球隊願意為球員做到這點。」

比爾最近不只陷入交易傳聞，還和諾基奇（Jusuf Nurkic）一起被調進替補陣容，杜蘭特對於陣容變動表示，「過程中會有些曲折，但至少有努力去解決問題。」