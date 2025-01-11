NBA／約柯奇、衛少本季二度同場大三元寫紀錄 率金塊輕取籃網

儘管近期球隊戰績的不穩定讓金塊教頭馬龍（Michael Malone）傳出可能飯碗不保，但今天金塊在與籃網之戰，仍是靠著約柯奇（Nikola Jokic）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）本季第二度同場飆出大三元，最終以124：105擊退籃網收下2連勝。

目前排名西區第4名的金塊，在過去9場比賽卻只拿下5勝，讓今天美國媒體報導，馬龍如果無法讓金塊戰績保持在西區前段班，甚至是維持在爭冠行列，仍很有可能在下半季被炒魷魚。

而今天金塊在與籃網之戰也陷入苦戰，籃網在羅素（D'Angelo Russell）缺陣的情況下首節就展現多點開花的攻勢，單節猛轟36分，不過金塊約柯奇同樣手感發燙，他在首節個人就拿下14分，幫助金塊僅以4分落後。

儘管金塊在第二節發生了球隊得分後衛穆雷（Jamal Murray）左膝蓋痠痛不適提前退場的狀況，但也在約柯奇與衛斯特布魯克領軍下展開猛烈反撲，甚至在第三節後段取得高達22分領先。

末節籃網雖然一度追到僅剩5分差距，但約柯奇跳投命中後，布勞恩（Christian Braun）也頂上穆雷缺陣的後場得分缺口，幫助金塊在比賽最後5分鐘又取得雙位數領先，最終也以19分差距收下2連勝。

TRIPLE-DOUBLE MACHINES 👊👊



🔋 Jokić: 35p, 15a, 12r

🔋 Russ: 25p, 10a, 11r



They are the first pair of teammates in NBA history to both record a triple-double in the same game MULTIPLE TIMES in a single season 🤯 pic.twitter.com/oAJg8IB8Ul — NBA (@NBA) 2025年1月11日

金塊今天以約柯奇拿下35分、15助攻、12籃板表現最佳，這也是他本季第15次大三元，至於衛斯特布魯克則有25分、11籃板、10助攻，兩人本季第二度同場演出大三元，波特（Michael Porter Jr.）與布勞恩則分別有17分與11分進帳。

而約柯奇與衛斯特布魯克也是聯盟史上首對同場拿下「25分級大三元」的搭擋，更是史上首對能在單季辦到至少2次同場大三元的搭檔，金塊教頭馬龍說：「我們正在見證歷史，這是歷史性的一刻。」至於籃網雖然也有7人得分上雙，其中以K．強森（Keon Johnson）拿下22分最佳，但在防守端無法壓制金塊的情況下，最終仍是苦吞4連敗。