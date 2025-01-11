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NBA／尼克只會刷弱隊遭雷霆打爆 布里吉斯理解球迷「噓聲」

聯合新聞網／ 綜合報導
尼克被雷霆打爆，球員們看起來很沮喪。 路透
尼克被雷霆打爆，球員們看起來很沮喪。 路透

尼克隊今天在主場迎戰西區霸主雷霆隊，被亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和喬伊（Isaiah Joe）合砍70分打爆，終場以101：126輸球，紐約球迷也用噓聲伺候。

中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）休賽季離開尼克轉戰雷霆隊，這是他離開尼克後首度造訪麥迪遜廣場花園，尼克為他播放致敬影片，現場球迷們紛紛獻上掌聲。

不料本場比賽一面倒，尼克最多落後30分，也引來現場球迷噓聲。雷霆一哥亞歷山大3節打完就下班，21投15中狂砍39分。喬伊16投11中，其中三分球11中8，拿下31分。

尼克部分，布朗森（Jalen Brunson）攻下27分，唐斯（Karl-Anthony Towns）砍進23分10籃板，哈特（Josh Hart）有16分13籃板3抄截。

《SNY》記者貝格利（Ian Begley）指出，尼克本季戰績25勝14敗，對陣5成勝率以上球隊9勝11敗；對聯盟前8球隊則是1勝6敗。

當被問到尼克是否有能力與聯盟強隊競爭時，哈特回應，「我認為我們可以，必須帶著能量上場，放下自我，不能帶著個人目的上場，要犧牲奉獻。」

尼克布里吉斯（Mikal Bridges）本場比賽9投0中，一分未得，可說是最大戰犯。他賽後談到尼克球迷的噓聲，「我能理解，防守端有很多失誤，缺乏溝通，這確實值得被噓。我不會太在意，我們只需變得更好。」

Jalen Brunson Karl-Anthony Towns Shai Gilgeous-Alexander 尼克 雷霆

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