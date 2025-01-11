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NBA／避免影響洛城救災 聯盟宣布湖人、快艇明日2戰都延期
儘管身為加州野火受災戶之一的湖人隊總教練瑞迪克（JJ Redick），今天才表示希望明天湖人與馬刺隊之戰能夠照常舉行，透過比賽帶給人們希望，不過聯盟仍在稍早宣布明天在洛杉磯舉行的湖人與馬刺之戰，以及快艇隊與黃蜂隊之戰將延期舉行，以避免影響救災。
美國加州野火造成重大災情，包括湖人總教練瑞迪克與家人一同承租的房子遭到燒毀，快艇一哥雷納德（Kawhi Leonard）也為了陪伴家人而在前場比賽告假。
而今天瑞迪克在回到球隊與團隊一同投入訓練時就表示，儘管自己與妻子和小孩的部分資產和回憶都付之一炬，但也不希望外界過度擔心他與他的家人，甚至還喊話希望能盡快回到球場領軍出賽，希望透過比賽帶給人們希望。
不過NBA聯盟仍在稍早宣布，為了避免影響救災資源的投入，明天湖人與馬刺之戰和快艇與黃蜂之戰將延期舉行，聯盟在聲明中表示，「NBA和快艇、湖人球團已經與洛杉磯和英格爾伍德當地官員就洛杉磯地區的局勢進行溝通，也決定將比賽延期，確保不會將用於野火救災的資源轉移到比賽之中。」
此外，聯盟也宣布將與美國國家籃球協會球員工會將攜手捐贈100萬美元（約台幣3300萬元）給美國紅十字會、世界中央廚房和其他組織投入救災，NBA聯盟表示，這筆捐款將是為了支持那些受野火災難影響的人，聯盟也會與湖人和快艇合作，尋求長期援助和重建工作作業。
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