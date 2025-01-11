NBA／我回來了！ 班凱羅復出飆34分預告魔術將變更好

魔術隊一哥班凱羅（Paolo Banchero）在今天與公鹿隊之戰復出，暌違兩個月再出賽的他卻絲毫不見生疏，單場21次出手命中11球，其中包括投進5顆三分球拿下34分，賽後班凱羅也強調自己打得相當開心，儘管有些痠痛，但對於身體狀況與自身表現都感到滿意。

上賽季首度入選明星賽的班凱羅，本季開季打出聯盟一線球星的身手，還一度單場得分突破50分，不過僅打5場比賽就因為右斜肌撕裂傷勢進入傷兵名單，直到今天與公鹿之戰才復出。

儘管歸隊首場比賽無緣幫助球隊拿下勝利，但班凱羅的好表現無疑是為本季傷兵累累的魔術注入強心針，總教練莫斯利（Jamahl Mosley）說：「他就是這樣的球員，一直在努力想要回到場上，回歸後的首場比賽他依舊能保持冷靜，且在正確的時機進行投籃和防守，再一次說明了他就是一名球星的原因。」

Paolo Banchero is BACK 🤗🤗



Lets loose on the wide open 3! pic.twitter.com/DAwdeEsN72 — NBA (@NBA) 2025年1月11日

對於開季後不久就因傷進入漫長的復健期，班凱羅直言這並未影響到他的心情，「我的情緒一直都很穩定，儘管這還是有點讓人沮喪，因為自從我開始打球至今，還沒有錯過那麼長時間的賽事，甚至是不能碰球。我已經為這個賽季做好充分準備，沒想到那麼早就碰上傷病，那時你只會一直問『為什麼會這樣？』」

班凱羅也不忘稱讚隊友在球隊傷病連連的情況下，仍不斷有人挺身而出，讓魔術戰績還維持在東區第5名，自己也因此學會以旁觀者角度解讀比賽，「我們整個團隊都彼此信任，任何人隨時都能挺身而出，大家都在為某一個時刻做好準備。你可以看到每晚都有不同人站出來，看到他們這樣的表現對我來說是很大的鼓舞，我們每個人都獲得了很棒的經驗，並且能夠在這種高張力的比賽中與一支優秀的球隊打出勢均力敵的比賽，這將會幫助我們變得更好。」