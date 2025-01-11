NBA／沙波尼斯摘生涯新高28籃板 國王擊退綠衫軍豪取6連勝
國王隊在開除原總教練布朗（Mike Brown）後，戰績一飛衝天，今天以114：97大勝強敵塞爾蒂克隊後，收下近期6連勝，勝率重返5成。
前3節打完兩隊戰成平手，第4節國王新秀卡特（Devin Carter）扮演奇兵連得8分，國王接著又打出13：4攻勢，比賽最後2分08秒塞爾蒂克換上替補球員，放棄比賽。
國王中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）全場拿下23分28籃板，籃板數創生涯新高。德羅展（DeMar DeRozan）得到24分9助攻，蒙克（Malik Monk）有22分8助攻。
塞爾蒂克一哥泰托姆（Jayson Tatum）全場得到15分12籃板，發生8次失誤。布朗（Jaylen Brown）砍進28分，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）貢獻22分10籃板。
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