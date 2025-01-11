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NBA／美好回憶付之一炬 湖人教頭盼回歸執教帶給人們希望

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雖然自己老家被野火燒毀，但湖人教頭瑞迪克今天受訪強忍淚水表示，明天與馬刺隊之戰希望能照常舉行。 美聯社
雖然自己老家被野火燒毀，但湖人教頭瑞迪克今天受訪強忍淚水表示，明天與馬刺隊之戰希望能照常舉行。 美聯社

加州洛杉磯野火肆虐造成慘重災情，其中湖人隊總教練瑞迪克（JJ Redick）與家人所住的社區也遭受大火燒毀，聯盟也宣布昨天湖人與黃蜂隊之戰延期舉行，在今天瑞迪克也強忍淚水表示，明天與馬刺隊之戰希望能照常舉行，自己也會回到執教工作，希望能透過球賽帶給加州人們希望。

本賽季執掌湖人兵符的瑞迪克，與家人一同在帕利賽德租屋，並持續尋找在洛杉磯的永久落腳處，不過受到野火影響，瑞迪克的妻子與兩個兒子在本周遭到撤離，而當時瑞迪克仍領軍在客場出賽，最終租屋處也遭到大火波及，聯盟也緊急宣布昨天湖人之戰延期。

在今天受訪時瑞迪克強調，當自己回到被燒毀的租屋處時，並沒有做好心理準備會看到這樣的狀況，「這是徹底的破壞，我必須通過不同的路回到家中，然後一路上很多東西都被燒毀了，我們的家也就這樣消失了。」

今天瑞迪克也回到球隊與團隊一起進行簡單的訓練，而明天湖人也預計將迎戰馬刺，瑞迪克強調希望希望比賽能照成舉行，「顯然我們希望與聯盟、馬刺和這座城市合作，做正確的事情，明天我想上場、想登場執教，希望比賽能照常，只要能上場我們就會上場。」

瑞迪克透露，這次租屋處被燒毀也讓他不少重要回憶付之一炬，包括與太太結婚時的重要物品以及養育兒女過程中累積的回憶，「我兒子去年做了一個藝術品，這是我們在樓梯上用木炭鉛筆一起畫的一座燈塔，這是永遠無法被取代的東西。」

瑞迪克最後強調，不希望人們為他和他的家人感到難過，同時也希望透過球賽為這次受到野火影響的人們帶來希望，「今天訓練前我們有一個會議時間，我們都希望給人們帶來希望，這是我們的責任，希望能幫上大家。」

湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）在談到瑞迪克的狀況時說：「不只是我，我們全隊都很愛他並關心他的家人，他每天都忠於自己的工作，甚至到今天都還想要努力完成工作。他現在可能有一百萬件事情需要傷腦筋，但他仍致力於這邊的工作，同時還需要照顧好他的家人。」

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