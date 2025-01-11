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NBA／勇士柯瑞、格林都輪休 溜馬雙星輕鬆打豪取5連勝
勇士隊連2天出賽，主將柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）都輪休，溜馬隊打得輕鬆寫意，終場以108：96贏球，拉出一波5連勝。
溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）前3節就攻下23分，幫助球隊取得10分領先。第四節前段勇士還能將分差控制在個位數，但溜馬打出一波8：0攻勢後，持續保持領先，比賽最後2分鐘淪為垃圾時間。
哈利伯頓全場得到25分10助攻3抄截，席亞康（Pascal Siakam）砍下25分11籃板，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）也有21分10籃板。
勇士方面，希爾德（Buddy Hield）19投6中，攻下17分。雙向合約後衛斯賓瑟（Pat Spencer）拿到生涯新高的17分。
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