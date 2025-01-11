NBA／熱火找不到下家只能先繼續用 巴特勒禁賽結束後將歸隊

熱火一哥巴特勒（Jimmy Butler）近日在受訪中高喊「賣我」，遭到球團禁賽7場，雙方徹底撕破臉。不過，根據《邁阿密先鋒報》報導，球隊尚未找到合適報價，最終預計讓「士官長」在18日對上金塊時歸隊。

報導中提到，熱火目前持續向各隊聽取巴特勒報價，不過仍沒有滿意的交易包裹。倘若在禁賽結束前尚未找到下家，那麼球隊將繼續使用這位老將。而事實上，無論是外界或熱火，都有意識到這將是和巴特勒度過的最後一個賽季，無論對方是否要行使下賽季選擇權成為自由身。

現年35歲的巴特勒本季因上場時間和使用率縮短，場均得分下滑至轉戰熱火以來最低的17分。球隊更多重心轉移至當家中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）和赫洛（Tyler Herro）也讓巴特勒的角色定位進一步被稀釋。

據了解，巴特勒目前正在尋求一份2年最多1.13億美元（約台幣37.4億）頂薪合約，而《ESPN》名嘴柏金斯（Kendrick Perkins）也透露，太陽已經準備好2年1.21億美元（約台幣40億），「杜蘭特（Kevin Durant）想要巴特勒，如果真的能得能夠如願，他們2人都會續約。」