NBA／「胖虎」剛復出就因遲到被禁賽 鵜鶘主帥：不是第一次

鵜鶘隊「胖虎」威廉森（Zion Williamson）日前傷癒歸隊，沒想到只出賽1場，球團今天就宣布禁賽他1場，因此不會在面對76人隊的比賽登場。

據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，威廉森沒有準時搭上昨天前往費城的球隊班機，導致整隊都等他一人，直到他現身機場後，球團才出發準備今天對上76人的比賽。

威廉森在聲明中承認遲到，「我要對這次禁賽負起全責，我復健過程中付出極大努力，只為了能健康地替球隊效力，參加球隊團體活動還遲到毫無藉口，我已經向鵜鶘老闆班森（Gayle Benson）、隊友與教練團道歉，作為隊友及球隊一員，我必須表現得更好，我一定會做到。」

鵜鶘總教練格林（Willie Green）透露威廉森不是第一次遲到，「這是多次事件累積導致的結果，是我們做出這個決定的原因。」