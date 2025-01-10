TPBL／雲豹林信寬領軍反撲未果 戰神12分勝出收4連勝

賽前都處在3連勝狀態的台北台新戰神與桃園台啤永豐雲豹今天在和平籃球館交手，儘管開賽雲豹一度取得領先，但主場出賽的戰神在洋將米勒與錢肯尼領軍下展開反撲，甚至在下半場一度取得超過20分領先優勢，最終戰神就在全隊4人得分上雙下，以97：85收下4連勝。

戰神與雲豹近期戰績急起直追，加上海神苦吞3連敗，兩隊在今天賽前與第3名的海神分別沒有勝差和僅有半場勝差，而今天開賽雲豹林信寬與克羅馬就火力全開，幫助雲豹首節打完取得6分領先。

不過第二節戰神展開猛烈反撲，洋將米勒、羅賓森與錢肯尼合力拿下24分，比雲豹團隊的12分多出一倍，幫助戰神單節拉出32：12的攻勢，在中場休息時反倒取得14分領先。

易籃後戰神改由雷蒙恩接管戰局，他個人單節5次出手命中4球，其中包括三分球2投2中，個人進帳10分，幫助戰神將領先優勢維持在20分。

儘管第四節雲豹急起直追，先是王皓吉砍進兩顆三分球，比賽最後5分鐘輪到林信寬接管戰局，他的三顆三分球幫助雲豹在比賽最後3分半鐘追到僅剩8分差距，但米勒關鍵時刻在攻守兩端都有亮眼表現，幫助戰神重新取得雙位數領先，最終戰神也以12分差距收下4連勝，雲豹則是終止3連勝。

戰神今天共計4人得分上雙，其中米勒攻下26分外帶11籃板、4阻攻，羅賓森19分、15籃板、3抄截，錢肯尼17分，雷蒙恩14分，雲豹則以林信寬投進5顆三分球拿下20分表現最佳，克羅馬18分，高錦瑋14分、6助攻，但後兩者合計出手34次僅命中12球，雙箭頭熄火也成為雲豹後三節苦苦追分未果的關鍵。