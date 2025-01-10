NBA／「蟻人」上演隔扣戲碼被自己帥到 直呼可列生涯前5灌

灰狼當家「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）今天作客魔術，在第3節上演驚天隔扣戲碼，讓對手布萊克（Anthony Black）慘成背景板。賽後觀看重播時，愛德華也被自己「帥到」，直呼這是職業生涯前5灌籃。

這一幕發生在第3節剩3分20秒時，愛德華接獲隊友手遞手傳球後加速直搗禁區，無視對手提前站位飛身將球灌進籃框。進球後他看著布萊克怒吼，隊友也不可置信地起身慶祝。最終在愛德華21分、藍道（Julius Randle）23分、10籃板領軍下，灰狼以104：89擊敗魔術，笑納3連勝。

賽後，愛德華在更衣室觀看精彩重播時也被自己「嚇傻」，並分享當下心境：「進球後我就想著慶祝一下，因為布萊克之前對著我笑，所以灌完籃我就對著他耍狠秀個肌肉。這應該是我的生涯前五灌籃。」

記者也進一步問愛德華生涯第一名的灌籃，他則回應是去年三月對上爵士的一次灌籃。當時在第3節剩5分30秒左右，愛德華接到隊友傳球後向禁區跨一步就起飛，並且當著對手的面將球「硬塞」進籃框。