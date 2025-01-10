快訊

科技總座逃稅逾1600萬還裝窮…士林分署硬了聲請管收 恐看守所過年

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／湯普森只得3分末節被冰 獨行俠主帥：要明白我們是團隊

聯合新聞網／ 綜合報導
湯普森。 路透
湯普森。 路透

獨行俠隊今天與拓荒者隊交手，湯普森（Klay Thompson）第四節後段被冰在板凳上，反而以117：111逆轉勝，獨行俠主帥基德（Jason Kidd）賽後表示，「他要明白我們是一個團隊。」

儘管雙星唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）最近都因傷缺陣，獨行俠仍保有競爭力，前天大勝湖人隊21分。今天與實力較差的拓荒者交手，3節打完卻陷入8分落後，但獨行俠比賽尾聲打出16：0攻勢，完成逆轉。

尷尬的是，第四節後段反攻時，湯普森沒有在場上，他全場出賽22分鐘，6投1中，只得到3分。替補後衛哈迪（Jaden Hardy）18投10中，狂轟全隊最高的25分，與湯普森形強烈對比。

基德賽後被問到湯普森坐冷板凳一事，「他沒事，只是他需要理解我們是一個團隊，他的隊友今晚挺身而出幫他贏。」

獨行俠在沒有雙星情況下拿到2連勝，基德表示，「這是一件大事，展現球隊的個性和深度。這支球隊有更多時間相處在一起，找到節奏展現最佳狀態，他們的能量和拚勁都很高，今天我們找到一種贏球方法。」

Klay Thompson 獨行俠

相關新聞

NBA／勇士強大關鍵不在柯瑞？美媒點希爾德「必勝定律」

勇士隊今天在客場挑戰活塞隊，以107：104微小差距收下勝利，結束二連敗。勇士隨隊記者波爾（Monte Poole）撰文分析，獲勝關鍵不是柯瑞（Stephen Curry），而是超級射手希爾德（Bud

NBA／率灰狼退魔術 愛德華隔人爆扣：別指望他攔得住我

近期在球隊一哥愛德華（Anthony Edwards）火燙手感表現下戰績持續回穩的灰狼，今天作客魔術主場，在愛德華單場再...

NBA／從先發到被DNP 太陽諾基奇透露教練未事先溝通

近期在球隊輪替陣容上不斷做出調整的太陽隊，在今天主場出戰老鷹隊的比賽中再度做出異動，直接棄用開季一度站上先發中鋒位置的諾...

NBA／喊暫停害貝恩追平三分取消 灰熊教頭認錯：會吸取教訓

去年12月2日爵士隊總教練哈迪（Will Hardy）喊暫停，沒收子弟兵塞克斯頓（Collin Sexton）的絕殺球，引發球迷熱議。如今灰熊隊主帥詹金斯（Taylor Jenkins）也犯下相同的錯

NBA／湯普森只得3分末節被冰 獨行俠主帥：要明白我們是團隊

獨行俠隊今天與拓荒者隊交手，湯普森（Klay Thompson）第四節後段被冰在板凳上，反而以117：111逆轉勝，獨行俠主帥基德（Jason Kidd）賽後表示，「他要明白我們是一個團隊。」

NBA／「蟻人」上演隔扣戲碼被自己帥到 直呼可列生涯前5灌

灰狼當家「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）今天作客魔術，在第3節上演驚天隔扣戲碼，讓對手布萊克（Anthony Black）慘成背景板。賽後觀看重播時，愛德華也被自己「帥到」，直呼這是職

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。