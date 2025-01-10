NBA／湯普森只得3分末節被冰 獨行俠主帥：要明白我們是團隊

獨行俠隊今天與拓荒者隊交手，湯普森（Klay Thompson）第四節後段被冰在板凳上，反而以117：111逆轉勝，獨行俠主帥基德（Jason Kidd）賽後表示，「他要明白我們是一個團隊。」

儘管雙星唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）最近都因傷缺陣，獨行俠仍保有競爭力，前天大勝湖人隊21分。今天與實力較差的拓荒者交手，3節打完卻陷入8分落後，但獨行俠比賽尾聲打出16：0攻勢，完成逆轉。

尷尬的是，第四節後段反攻時，湯普森沒有在場上，他全場出賽22分鐘，6投1中，只得到3分。替補後衛哈迪（Jaden Hardy）18投10中，狂轟全隊最高的25分，與湯普森形強烈對比。

基德賽後被問到湯普森坐冷板凳一事，「他沒事，只是他需要理解我們是一個團隊，他的隊友今晚挺身而出幫他贏。」

獨行俠在沒有雙星情況下拿到2連勝，基德表示，「這是一件大事，展現球隊的個性和深度。這支球隊有更多時間相處在一起，找到節奏展現最佳狀態，他們的能量和拚勁都很高，今天我們找到一種贏球方法。」