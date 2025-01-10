NBA／勇士強大關鍵不在柯瑞？美媒點希爾德「必勝定律」

勇士隊今天在客場挑戰活塞隊，以107：104微小差距收下勝利，結束二連敗。勇士隨隊記者波爾（Monte Poole）撰文分析，獲勝關鍵不是柯瑞（Stephen Curry），而是超級射手希爾德（Buddy Hield）。

希爾德今天砍下全隊最高19分，其中有15分來自外線，充分發揮他的投射能力，也幫助勇士在柯瑞僅得17分情況下仍能取勝。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後盛讚希爾德：「一直都在保持張力，他真的是非常好的隊友，總是注重很多細節，能看到他露出招牌笑容再把球投進很有趣，而且感覺真好。」

波爾也表示希爾德的得分會直接影響勇士表現，開季球隊的驚奇連勝與這位超級射手的火燙手感脫不了關係。希爾德10月的場均21.2分，命中率49.4％，三分球命中率更是可怕的50％；但到12月場均僅8.5分，下滑嚴重，這時球隊戰績僅4勝10敗。

波爾指出，希爾德得到18分以上的比賽勇士一場未輸，取得9勝0敗；但當他低於18分時，球隊戰績是10勝18敗，「18分並不是什麼魔法數字，它什麼都保證不了，但卻描繪出了希爾德的重要性。」

作為一名頂尖射手，外界期待希爾德能夠彌補湯普森（Klay Thompson）出走後的火力空缺，以及成為替比賽打開局面的「X因子」，柯爾表示，「很高興能看到球員們打出這樣的進攻流暢度，把比賽串連起來，特別是柯瑞投籃狀況不佳的夜晚。」