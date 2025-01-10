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NBA／從先發到被DNP 太陽諾基奇透露教練未事先溝通

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
太陽開季至今的諾基奇今天遭到棄用，賽後表示教練未事前告知，但糗的是太陽順利贏球。 路透通訊社
太陽開季至今的諾基奇今天遭到棄用，賽後表示教練未事前告知，但糗的是太陽順利贏球。 路透通訊社

近期在球隊輪替陣容上不斷做出調整的太陽隊，在今天主場出戰老鷹隊的比賽中再度做出異動，直接棄用開季一度站上先發中鋒位置的諾基奇（Jusuf Nurkic），不過太陽本場比賽展現多點開花的攻勢，共4人得分來到20分，賽後總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）在談到陣容變動時也解釋，今天純粹只是想讓普拉里（Mason Plumlee）與伊戈達羅（Oso Ighodaro）有更多上場時間。

在今年開季受到傷勢所苦一度打得跌跌撞撞後，太陽儘管在近期陣容逐漸到位，但表現依舊起起伏伏，讓總教練布丹霍澤在日前決定將開季都從先發出賽的比爾（Bradley Beal）與諾基奇都放至板凳，在比爾從板凳出發表現更穩定的情況下，諾基奇卻反而在今天與老鷹之戰遭到棄用。

談到這樣的陣容變動時，布丹霍澤說：「我們今晚希望讓普拉里和伊戈達羅輪替，這只是試圖找出對球隊最有利的辦法和正確的組合，與比賽對位無關。」

至於生涯近7個賽季幾乎都是球隊不動先發的諾基奇，談到今天甚至遭到球隊棄用，他則透露賽前並未與總教練布丹霍澤有任何溝通，或是被告知將不下上場，「我無法作評論，我是名職業球員，只能做好準備，就是這樣。」

今天在諾基奇未出賽的情況下，太陽仍展現多點開花的攻勢，包括杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）、比爾（Bradley Beal）和艾倫（Grayson Allen）得分都在20分以上，其中布克還送出12次助攻，近五場比賽送出50次助攻，是球隊繼2022年的保羅（Chris Paul）後，首位達成此紀錄的球員。

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