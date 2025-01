NBA／喊暫停害貝恩追平三分取消 灰熊教頭認錯：會吸取教訓

去年12月2日爵士隊總教練哈迪(Will Hardy)喊暫停,沒收子弟兵塞克斯頓(Collin Sexton)的絕殺球,引發球迷熱議。如今灰熊隊主帥詹金斯(Taylor Jenkins)也犯下相同的錯,導致球隊以115:119不敵火箭隊。

灰熊今天迎來球星莫蘭特(Ja Morant)傷癒復出,比賽還剩3.8秒時,火箭以117:114領先,灰熊後衛貝恩(Desmond Bane)投進三分球,但詹金斯投籃前叫暫停,隨後火箭沒有給機會,迅速犯規,避免三分球追平的機會,火箭最終也以4分之差贏球。

Desmond Bane sent the game to OT but Taylor Jenkins called timeout pic.twitter.com/quBE9ujhqP