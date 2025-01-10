聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／喊暫停害貝恩追平三分取消 灰熊教頭認錯：會吸取教訓
去年12月2日爵士隊總教練哈迪（Will Hardy）喊暫停，沒收子弟兵塞克斯頓（Collin Sexton）的絕殺球，引發球迷熱議。如今灰熊隊主帥詹金斯（Taylor Jenkins）也犯下相同的錯，導致球隊以115：119不敵火箭隊。
灰熊今天迎來球星莫蘭特（Ja Morant）傷癒復出，比賽還剩3.8秒時，火箭以117：114領先，灰熊後衛貝恩（Desmond Bane）投進三分球，但詹金斯投籃前叫暫停，隨後火箭沒有給機會，迅速犯規，避免三分球追平的機會，火箭最終也以4分之差贏球。
Desmond Bane sent the game to OT but Taylor Jenkins called timeout pic.twitter.com/quBE9ujhqP— 𝑪𝒐𝒏𝒆 🌩 (@Three_Cone) January 10, 2025
火箭中鋒森根（Alperen Sengun）得到32分14籃板，格林（Jalen Green）攻下27分。灰熊部分，莫蘭特也拿下27分，傑克森（Jaren Jackson Jr.）有21分8籃板，外帶6次阻攻。
詹金斯賽後坦言，「我犯了一個錯誤，我會從中吸取教訓。」苦主貝恩則說，「我們對教練有絕對的信心，我們信任他，這只是一個瞬間的決定。比賽中我們犯了很多錯，所以大家都有責任。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言